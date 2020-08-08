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В «Рейсинг Пойнт» на 99% уверены, что на Гран-при Испании выступит Перес

В «Рейсинг Пойнт» на 99% уверены, что на Гран-при Испании выступит Перес
Авто / Формула-1 0

Глава «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр предположил, что к следующему этапу Формулы-1 в Испании заразившийся коронавирусом Серхио Перес сумеет вернуться в строй.

«Сегодня он снова был протестирован, завтра мы должны получить результаты. Я ожидаю, что они будут отрицательными. Думаю, к моменту, когда мы отправимся в Барселону, он вернётся за руль. Я был на 99 процентов уверен, что Нико проведёт обе гонки в Сильверстоуне, а теперь я на 99 процентов уверен, что Чеко будет пилотировать в Испании», — приводит слова Зафнауэра Reuters.

Босс команды объяснил также, почему в «Рейсинг Пойнт» попытались ускорить процесс возвращения Переса: «Со стороны экспертов было большое разнообразие сроков, в которые Чеко должен стать «отрицательным», так что стоило попробовать. Эксперты давали нам диапазон от одной недели до четырёх или пяти. Всё зависело от того, когда он заразился. Так что имело смысл попробовать задействовать нашего обычного гонщика».

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