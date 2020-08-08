Хюлькенберг пошутил, что на старте сразу же пропустит Ферстаппена

Нико Хюлькенберг, временно заменяющий в составе «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса, пошутил, что во избежание серьёзных гоночных инцидентов уже на старте пропустит вперёд Макса Ферстаппена на «Ред Булл».

«Конечно, в этот раз чувствовал себя в машине гораздо лучше. Между этапами было всего несколько дней, так что начинать с нуля не пришлось. Попадать на гоночный уик-энд сразу очень сложно. Все готовы на сто процентов, в то время как ты только всему учишься. Теперь же я немного поработал на симуляторе и чувствую себя комфортно. Машина всё ещё нова для меня, но я не могу жаловаться.

Знаю, что рядом со мной стартует Ферстаппен. Позволю ему сразу же пройти меня, чтобы не создавать хаос. Просто дам ему спокойно пройти», — приводит слова немца GPblog.

Напомним, немец примет старт в гонке с третьей позиции, Ферстаппен — с четвёртой.