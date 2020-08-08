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Марко — о третьем месте Хюлькенберга: это было здорово, снимаю шляпу

Марко — о третьем месте Хюлькенберга: это было здорово, снимаю шляпу
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко похвалил немецкого гонщика «Рейсинг Пойнт» Нико Хюлькенберга за его выступление в квалификации Гран-при 70-летия Формулы-1. Хюлькенберг, заменяющий в британской команде заболевшего коронавирусом мексиканца Серхио Переса, проводит только второй гоночный уик-энд в нынешнем сезоне Формулы-1. В субботней квалификации Хюлькенберг показал третий результат, пропустив вперёд только двух гонщиков «Мерседеса». Напарник Нико, Лэнс Стролл, занял в квалификации шестую позицию.

«Это был его второй уик-энд, и такое выступление в квалификации после столь долгого перерыва! Должен сказать, это было здорово. Снимаю шляпу», — приводит слова Марко GPBlog со ссылкой на RTL.

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