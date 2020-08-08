Марко — о третьем месте Хюлькенберга: это было здорово, снимаю шляпу

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко похвалил немецкого гонщика «Рейсинг Пойнт» Нико Хюлькенберга за его выступление в квалификации Гран-при 70-летия Формулы-1. Хюлькенберг, заменяющий в британской команде заболевшего коронавирусом мексиканца Серхио Переса, проводит только второй гоночный уик-энд в нынешнем сезоне Формулы-1. В субботней квалификации Хюлькенберг показал третий результат, пропустив вперёд только двух гонщиков «Мерседеса». Напарник Нико, Лэнс Стролл, занял в квалификации шестую позицию.



«Это был его второй уик-энд, и такое выступление в квалификации после столь долгого перерыва! Должен сказать, это было здорово. Снимаю шляпу», — приводит слова Марко GPBlog со ссылкой на RTL.