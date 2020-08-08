Квят отказался обсуждать, чего мог добиться в квалификации
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не захотел обсуждать, чего бы он мог добиться в квалификации Гран-при 70-летия, если бы не досадная ошибка, помешавшая пробиться ему во второй сегмент сессии.
«Я не хочу рассуждать о том, что могло бы быть. Меня не интересуют подобные разговоры. Гонка завтра — только её результат имеет значение. Я доволен скоростью машины, поэтому завтра постараюсь отыграть несколько позиций. Надеюсь, мы сильно проведём гонку, у нас есть для этого всё необходимое. Посмотрим, удастся ли отыграться», — приводит слова Квята F1News.
Напомним, по итогам квалификации Даниил Квят показал только шестнадцатое время. Позже он объяснил неудачную сессию порывом ветра. Напарник россиянина, Пьер Гасли, примет старт с седьмого места.
- 8 августа 2020
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