Цунода выиграл вторую гонку Ф-2 в Сильверстоуне, Шварцман сломал крыло в борьбе за победу

Японский гонщик Юки Цунода одержал победу во второй гонке британского этапа Формулы-2, воспользовавшись столкновением двух пилотов «Премы» Мика Шумахера и Роберта Шварцмана. Немец атаковал россиянина по внешнему радиусу, в итоге Шварцман задел заднее колесо на машине Шумахера и сломал себе переднее антикрыло. На повреждённой машине Шварцман финишировал только 13-м.



Никита Мазепин закончил гонку на восьмом месте, Артём Маркелов финишировал 11-м.



Формула-2. Великобритания. Вторая гонка



1. Юки Цунода — 21 круг

2. Мик Шумахер — +3,1

3. Джек Эйткен — +17,9

4. Луи Делетраз — +20,2

5. Чжоу Гуаньюй — +21,0

6. Каллум Айлотт — +22,1

7. Дэниел Тиктум — +22,9

8. Никита Мазепин — +25,2

9. Джехан Дарувала — +28,6

10. Лука Гьотто — +29,0

11. Артём Маркелов — +33,6…

13. Роберт Шварцман — 36,3.