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Цунода выиграл вторую гонку Ф-2 в Сильверстоуне, Шварцман сломал крыло в борьбе за победу

Цунода выиграл вторую гонку Ф-2 в Сильверстоуне, Шварцман сломал крыло в борьбе за победу
Авто / Младшие серии 0

Японский гонщик Юки Цунода одержал победу во второй гонке британского этапа Формулы-2, воспользовавшись столкновением двух пилотов «Премы» Мика Шумахера и Роберта Шварцмана. Немец атаковал россиянина по внешнему радиусу, в итоге Шварцман задел заднее колесо на машине Шумахера и сломал себе переднее антикрыло. На повреждённой машине Шварцман финишировал только 13-м.

Никита Мазепин закончил гонку на восьмом месте, Артём Маркелов финишировал 11-м.

Формула-2. Великобритания. Вторая гонка

1. Юки Цунода — 21 круг
2. Мик Шумахер — +3,1
3. Джек Эйткен — +17,9
4. Луи Делетраз — +20,2
5. Чжоу Гуаньюй — +21,0
6. Каллум Айлотт — +22,1
7. Дэниел Тиктум — +22,9
8. Никита Мазепин — +25,2
9. Джехан Дарувала — +28,6
10. Лука Гьотто — +29,0
11. Артём Маркелов — +33,6…
13. Роберт Шварцман — 36,3.

Формула-2 2020. Этап 5, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка 2 (21 круг)
09 августа 2020, воскресенье. 12:10 МСК
Окончено
1
Юки Цунода
Carlin
36:15.140
2
Мик Шумахер
Prema Racing
+3.120
3
Джек Эйткен
Campos Racing
+17.993
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