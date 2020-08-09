Цунода выиграл вторую гонку Ф-2 в Сильверстоуне, Шварцман сломал крыло в борьбе за победу

Японский гонщик Юки Цунода одержал победу во второй гонке британского этапа Формулы-2, воспользовавшись столкновением двух пилотов «Премы» Мика Шумахера и Роберта Шварцмана. Немец атаковал россиянина по внешнему радиусу, в итоге Шварцман задел заднее колесо на машине Шумахера и сломал себе переднее антикрыло. На повреждённой машине Шварцман финишировал только 13-м.
Никита Мазепин закончил гонку на восьмом месте, Артём Маркелов финишировал 11-м.
Формула-2. Великобритания. Вторая гонка
1. Юки Цунода — 21 круг
2. Мик Шумахер — +3,1
3. Джек Эйткен — +17,9
4. Луи Делетраз — +20,2
5. Чжоу Гуаньюй — +21,0
6. Каллум Айлотт — +22,1
7. Дэниел Тиктум — +22,9
8. Никита Мазепин — +25,2
9. Джехан Дарувала — +28,6
10. Лука Гьотто — +29,0
11. Артём Маркелов — +33,6…
13. Роберт Шварцман — 36,3.
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