Драматичная борьба Вискала и Цендели на последнем круге в гонке Формулы-3
Сегодня, 9 августа, на автодроме «Сильверстоун» прошла гонка Формулы-3. Её последний круг был отмечен драматичной борьбой за победу между Бентом Вискалом и Лиримом Цендели. Спортсмены атаковали друг друга до последних метров дистанции. В последнем повороте Вискалу удалось обойти соперника по внешнему радиусу и, таким образом, одержать победу.
Соответствующее видео доступно на странице Формулы-3 в «Твиттере». Права на видео принадлежат Formula Three Championship Limited.
Напомним, что россиянин Александр Смоляр уже на старте гонки столкнулся с проблемами. Алекс Перони проколол ему колесо. Гонщику удалось добраться до боксов и после продолжить борьбу, но в итоге ему удалось завоевать лишь 15-е место.
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