Первый в истории Формулы-1 пилот из России 35-летний Виталий Петров женился. Об этом он рассказал на своей странице в «Инстаграме». Спортсмен выложил фотографию с возлюбленной. Петров облачён в классический костюм, а на его избраннице — роскошное свадебное платье.

Соответствующее фото размещено на странице Виталия в социальной сети.

Петров провёл в Формуле-1 три сезона (2010–2012). Лучшим результатом стало десятое место по итогам сезона-2011. Тогда он принёс «Лотусу» 37 очков. Что касается отдельных выступлений в гонке, то лучшим стал Гран-при Австралии 2011 года — россиянин финишировал на третьем месте, уступив лишь Себастьяну Феттелю на «Ред Булл» и Льюису Хэмилтону, представлявшему тогда «Макларен».