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Квят и ещё 6 пилотов вновь не встали на колено на церемонии, посвящённой борьбе с расизмом

Квят и ещё 6 пилотов вновь не встали на колено на церемонии, посвящённой борьбе с расизмом
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 9 августа, на автодроме «Сильверстоун» проходит гонка Гран-при 70-летия. Перед её началом состоялась уже традиционная церемония, посвящённая борьбе с расизмом. Все гонщики снова надели чёрные футболки с надписью «конец расизму».

При этом на колено снова не привстали семь пилотов, в числе которых и Даниил Квят из «Альфа Таури». Кроме россиянина остались стоять Карлос Сайнс («Макларен»), Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»), Кими Райкконен («Альфа Ромео»), Кевин Магнуссен («Хаас»), Шарль Леклер («Феррари») и Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Соответствующее фото доступно на странице Формулы-1 в «Твиттере».

Ранее шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон выразил надежду, что в один из дней все 20 пилотов преклонят колено.

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