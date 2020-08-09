Макс Ферстаппен опередил Валттери Боттаса в личном зачёте

На автодроме в Сильверстоуне завершилась гонка пятого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при 70-летия. Её победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Третьим стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас. Эта победа позволила Ферстаппену выйти на второе место в личном зачёте, опередив Боттаса.



В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес», увеличивший отрыв от преследователей.



Формула-1. Общий зачёт



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 107 очков

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 77 очков

3. Валттери Боттас («Мерседес») — 73 очков

4. Шарль Леклер («Феррари») — 45 очков

5. Ландо Норрис («Макларен») — 38 очков

6. Александер Албон («Ред Булл») — 36 очков

7. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 28 очков

8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 22 очка

9. Даниэль Риккардо («Рено») — 20 очков

10. Эстебан Окон («Рено») — 16 очков

11. Карлос Сайнс («Макларен») — 15 очков

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 12 очков

13. Себастьян Феттель («Феррари») — 10 очков

14. Нико Хюлькенберг (Рейсинг Пойнт) — 6 очков.

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 2 очка

16. Даниил Квят («Альфа Таури») — 2 очка

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1 очко

18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 0 очков

19. Николас Латифи («Уильямс») — 0 очков

20. Джордж Расселл («Уильямс») — 0 очков

21. Ромен Грожан («Хаас») — 0 очков.



Кубок конструкторов



1. «Мерседес» — 180 очков

2. «Ред Булл» — 113 очков

3. «Феррари» — 55 очков

4. «Макларен» — 53 очка

5. «Рейсинг Пойнт» — 41 очко

6. «Рено» — 36 очков

7. «Альфа Таури» — 14 очков

8. «Альфа Ромео» — 2 очка

9. «Хаас» — 1 очко

10. «Уильямс» — 0 очков.