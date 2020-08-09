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Макс Ферстаппен опередил Валттери Боттаса в личном зачёте

Макс Ферстаппен опередил Валттери Боттаса в личном зачёте
Авто / Формула-1 0

На автодроме в Сильверстоуне завершилась гонка пятого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при 70-летия. Её победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Третьим стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас. Эта победа позволила Ферстаппену выйти на второе место в личном зачёте, опередив Боттаса.

В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес», увеличивший отрыв от преследователей.

Формула-1. Общий зачёт

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 107 очков
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 77 очков
3. Валттери Боттас («Мерседес») — 73 очков
4. Шарль Леклер («Феррари») — 45 очков
5. Ландо Норрис («Макларен») — 38 очков
6. Александер Албон («Ред Булл») — 36 очков
7. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 28 очков
8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 22 очка
9. Даниэль Риккардо («Рено») — 20 очков
10. Эстебан Окон («Рено») — 16 очков
11. Карлос Сайнс («Макларен») — 15 очков
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 12 очков
13. Себастьян Феттель («Феррари») — 10 очков
14. Нико Хюлькенберг (Рейсинг Пойнт) — 6 очков.
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 2 очка
16. Даниил Квят («Альфа Таури») — 2 очка
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1 очко
18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 0 очков
19. Николас Латифи («Уильямс») — 0 очков
20. Джордж Расселл («Уильямс») — 0 очков
21. Ромен Грожан («Хаас») — 0 очков.

Кубок конструкторов

1. «Мерседес» — 180 очков
2. «Ред Булл» — 113 очков
3. «Феррари» — 55 очков
4. «Макларен» — 53 очка
5. «Рейсинг Пойнт» — 41 очко
6. «Рено» — 36 очков
7. «Альфа Таури» — 14 очков
8. «Альфа Ромео» — 2 очка
9. «Хаас» — 1 очко
10. «Уильямс» — 0 очков.

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