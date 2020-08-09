Ферстаппен: не ожидал, что нам удастся выиграть

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу на Гран-при 70-летия.



«Я не ожидал, что нам удастся выиграть гонку, но после первого отрезка казалось, что мы действительно хорошо работаем с шинами. Конечно, оставался вопрос в том, как долго „Мерседес“ собирается ехать на жёстких шинах. У нас был хороший темп, у меня не было проблем с шинами, так что мы просто продолжали атаковать.



Победить здесь — невероятный результат. Всё сложилось хорошо, и я невероятно счастлив. Пока у нас не было возможности давить на них во всех гонках. Я пытался оказывать давление, им пришлось свернуть в боксы, а я просто держал свой темп», — приводит слова Ферстаппена SkySports.



Напомним, эта победа стала для Ферстаппена первой в сезоне. Компанию на подиуме ему составили пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.