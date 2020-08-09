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Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при 70-летия Формулы-1

Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при 70-летия Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при 70-летия на стационарной трассе «Сильверстоун». Больше всего голосов получил пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. Голландец в квалификации сумел пройти в третий сегмент на шинах «хард», что позволило ему на первой стадии гонки постепенно догнать пилотов «Мерседеса», провести более длинный первый отрезок и сразу после собственного пит-стопа обогнать Валттери Боттаса в борьбе за лидерство. В итоге Ферстаппен выиграл гонку.

На подиум Гран-при 70-летия вместе с голландцем поднялись гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал на 10-м месте.

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