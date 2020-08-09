Хорнер: должно быть, бабушка Ферстаппена очень быстра!

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал победу голландского гонщика Макса Ферстаппена на Гран-при 70-летия Формулы-1, отметив превосходство пилота над представителями «Мерседеса».
«В начале гонки Макс ехал очень расслабленно. Сегодня мы просто были в состоянии ответить на все их действия. Нам нужно многое изучить, машина сегодня работала фантастически. Что бы они ни предлагали, Макс был способен ответить. Возможно, „Мерседес“ перегревал шины из-за того, какой у них уровень прижимной силы — без сомнений, у них он выше, чем у нас», — заявил Хорнер в интервью Sky Sports.
Он также прокомментировал общение Ферстаппена по радио, когда Макс сказал, что не собирается ехать за «Мерседесами», как бабушка: «Должно быть, его бабушка была очень быстра!»
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