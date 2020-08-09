Феттель пожаловался на тактику «Феррари»

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель объяснил, почему во время гонки Гран-при 70-летия Формулы-1 он по радио критиковал некие действия команды. Как выяснилось, речь шла о тактических решениях командного мостика, из-за которого Феттель после пит-стоп оказался в плотной группе гонщиков.



«Сегодня утром мы обсуждали, как не попасть в трафик, но сделали именно это. Кроме того, они всего на десять кругов поставили мне шины „хард“, что не имело смысла. Никто из нас сегодня не отработал идеально. Я не уверен, что случилось в эпизоде с разворотом, но после этого мы могли бы получше поработать со стратегией», — приводит слова Феттеля BBC.



Немецкий пилот закончил воскресную гонку на 12-й позиции после разворота на старте.