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Феттель пожаловался на тактику «Феррари»

Феттель пожаловался на тактику «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель объяснил, почему во время гонки Гран-при 70-летия Формулы-1 он по радио критиковал некие действия команды. Как выяснилось, речь шла о тактических решениях командного мостика, из-за которого Феттель после пит-стоп оказался в плотной группе гонщиков.

«Сегодня утром мы обсуждали, как не попасть в трафик, но сделали именно это. Кроме того, они всего на десять кругов поставили мне шины „хард“, что не имело смысла. Никто из нас сегодня не отработал идеально. Я не уверен, что случилось в эпизоде с разворотом, но после этого мы могли бы получше поработать со стратегией», — приводит слова Феттеля BBC.

Немецкий пилот закончил воскресную гонку на 12-й позиции после разворота на старте.

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