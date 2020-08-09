Стюарды вновь вынесли «Рейсинг Пойнт» предупреждение

Стюарды Гран-при 70-летия Формулы-1 рассмотрели ситуацию с использованием командой «Рейсинг Пойнт» спорных задних тормозных воздухозаборников. В соответствии с ожиданиями стюарды вынесли команде предупреждение — такое же решение было принято касательно использования воздухозаборников на Гран-при Венгрии и Гран-при Великобритании.



Ранее в Международной автомобильной федерации разъяснили, что «Рейсинг Пойнт» имеет право дальше использовать спорные воздухозаборники, пусть даже они были разработаны с нарушением правил. Как разъяснили в ФИА, «Рейсинг Пойнт» нарушила спортивный регламент, за что уже была наказана. При этом воздухозаборники соответствуют техническому регламенту, так что команде не грозят новые штрафы.