Боттас: команда проспала момент

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги Гран-при 70-летия, который он закончил на третьей позиции.
«Это разочаровывает — стартовать с поула и финишировать третьим. Команда проспала момент — стратегия „Ред Булл“ оказалась намного лучше, и нам нужно это учесть. Был шанс не отставать от Макса, но стоило мне начать атаковать — шины просто разваливались. Как только появляются пузыри, ты моментально теряешь сцепление с трассой. Неутешительный день, но мы продолжим двигаться дальше.
Победа была возможна. Когда Макс опередил меня, я не получил информации, что мне нужно атаковать, когда он остановился в боксах. Льюис дольше оставался на среднем отрезке и это оказалось лучшим решением. Стратегия была неоптимальной. В конце гонки я не до конца понимал, что произошло, но это разочаровывающий результат. Это очередной урок, который нам нужно усвоить, но в итоге мы потеряли очки», — приводит слова Валттери Боттаса BBC.
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