Даниил Квят: это была мегагонка

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал финиш на 10-м месте в гонке Гран-при 70-летия Формулы-1.
«Я очень доволен сегодняшним днём. У меня ощущение, что это была мегагонка. Мы как команда проделали отличную работу, были способны выжать из автомобиля всё. Думаю, сегодняшний результат — это максимум. Мы использовали все возможности и, в отличие от прошлой недели, сумели ими воспользоваться.
В целом я чувствую себя сильнее по воскресеньям, но определённо нам нужно собрать всё воедино по субботам, ведь при старте с более высоких позиций становится намного легче регулярно бороться за очки. Однако и старт с 16-го места и финиш 10-м с набором одного очка делает нас сегодня счастливыми», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».
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