Эггинтон: не смогли предоставить Гасли лучший вариант стратегии

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон прокомментировал итоги Гран-при 70-летия.



«Сегодня наши машины и пилоты позволяли набрать очки по обе стороны гаража, и, пусть нам удалось добиться этого для Даниила, к сожалению, мы провели не лучшую гонку для Пьера. Это испортило его гонку и стоило ему очков, что разочаровывает не только команду, но и самого Пьера. Он продемонстрировал хорошее и стабильное выступление на протяжении последних двух этапов, но мы не смогли предоставить ему наилучший вариант стратегии, чтобы он показал лучшее выступление сегодня», — приводит слова Эггинтона официальный сайт команды.



По итогам гонки Даниил Квят финишировал 10-м, а Гасли пришёл к финишу на 11-й позиции.