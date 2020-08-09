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Эггинтон: не смогли предоставить Гасли лучший вариант стратегии

Эггинтон: не смогли предоставить Гасли лучший вариант стратегии
Авто / Формула-1 0

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон прокомментировал итоги Гран-при 70-летия.

«Сегодня наши машины и пилоты позволяли набрать очки по обе стороны гаража, и, пусть нам удалось добиться этого для Даниила, к сожалению, мы провели не лучшую гонку для Пьера. Это испортило его гонку и стоило ему очков, что разочаровывает не только команду, но и самого Пьера. Он продемонстрировал хорошее и стабильное выступление на протяжении последних двух этапов, но мы не смогли предоставить ему наилучший вариант стратегии, чтобы он показал лучшее выступление сегодня», — приводит слова Эггинтона официальный сайт команды.

По итогам гонки Даниил Квят финишировал 10-м, а Гасли пришёл к финишу на 11-й позиции.

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