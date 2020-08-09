Феттель: возможно, у команды не было смелости, чтобы позволить Шарлю обойти меня

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель предположил, что его команда решила рано позвать его на первый пит-стоп, несмотря на использование шин «хард», чтобы избежать на трассе борьбы между двумя представителями «Скудерии» после остановки Шарля Леклера.



«Это было разочаровывающе. У меня была достаточная скорость, чтобы оставаться. Те, кто ехали впереди меня после моего пит-стопа, показывали точно такие же результаты на круге, что и я на старых шинах. Возможно, у команды не было смелости, чтобы позволить Шарлю обойти меня, хотя он был на другой стратегии, и команда предпочла зазвать меня на пит-стоп, чтоб избежать его. Даже при плохом первом круге мы могли бы сегодня серьёзно отыграться.



У нас были две очень плохие недели. Не знаю, что случилось с темпом. Определённо сейчас для меня не лучшее время, это немного расстраивает. Я сделаю всё, что могу, и буду сохранять максимально спокойствие», — приводит слова Феттеля FormulaSpy.