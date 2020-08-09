Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Вернь выиграл гонку Формулы-Е в Берлине, да Кошта стал чемпионом

Вернь выиграл гонку Формулы-Е в Берлине, да Кошта стал чемпионом
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

В Берлине завершилась третья гонка Формулы-Е в Германии. Её победителем стал Жан-Эрик Вернь из Techeetah. Его напарник Антониу Феликс да Кошта стал вторым, и это позволило ему стать чемпионом серии за две гонки до конца сезона. Третье место — у Себастьена Буэми из команды Nissan e.dams.

Главный преследователь да Кошты Максимиллиан Гюнтер сошёл с дистанции, Лукас ди Грасси финишировал только шестым.

Фелипе Масса финишировал десятым, Стоффель Вандорн пришёл к финишу 12-м.

Формула-E. Берлин

1. Жан-Эрик Вернь (Techeetah)
2. Антониу Феликс да Кошта (Techeetah) — +0,497
3. Себастьен Буэми (Nissan e.dams) — +1,392
4. Ник де Врис (Mercedes-Benz EQ Formula E Team) — +3,791
5. Оливер Роуленд (Nissan e.dams) — +5,018
6. Лукас ди Грасси (ABT Audi Sport) — +9,805
7. Митч Эванс (Panasonic Jaguar racing) — +14,814
8. Андре Лоттерер (Porsche Formula E Team) — +15,755
9. Алекс Линн (Mahindra Racing) — +21,001
10. Фелипе Масса (Rokit Venturi Racing) — +22,809.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020