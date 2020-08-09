Вернь выиграл гонку Формулы-Е в Берлине, да Кошта стал чемпионом

В Берлине завершилась третья гонка Формулы-Е в Германии. Её победителем стал Жан-Эрик Вернь из Techeetah. Его напарник Антониу Феликс да Кошта стал вторым, и это позволило ему стать чемпионом серии за две гонки до конца сезона. Третье место — у Себастьена Буэми из команды Nissan e.dams.



Главный преследователь да Кошты Максимиллиан Гюнтер сошёл с дистанции, Лукас ди Грасси финишировал только шестым.



Фелипе Масса финишировал десятым, Стоффель Вандорн пришёл к финишу 12-м.



Формула-E. Берлин



1. Жан-Эрик Вернь (Techeetah)

2. Антониу Феликс да Кошта (Techeetah) — +0,497

3. Себастьен Буэми (Nissan e.dams) — +1,392

4. Ник де Врис (Mercedes-Benz EQ Formula E Team) — +3,791

5. Оливер Роуленд (Nissan e.dams) — +5,018

6. Лукас ди Грасси (ABT Audi Sport) — +9,805

7. Митч Эванс (Panasonic Jaguar racing) — +14,814

8. Андре Лоттерер (Porsche Formula E Team) — +15,755

9. Алекс Линн (Mahindra Racing) — +21,001

10. Фелипе Масса (Rokit Venturi Racing) — +22,809.