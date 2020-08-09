Шумахер поделился мнением о столкновении со Шварцманом

Немецкий гонщик «Премы» и Академии «Феррари» Мик Шумахер прокомментировал финиш на втором месте в спринтерской гонке Формулы-2. Незадолго до окончания гонки Шумахер в борьбе за лидерство столкнулся с Робертом Шварцманом, и в этот момент пилотов объехал будущий победитель Юки Цунода.
«Хорошо вновь вернуться на подиум и показать быстрейший круг в топ-10. По сравнению с прошлой неделей наша машина стала намного более дружелюбной по отношению к шинам, так что нужно отдать команде должное.
Дуэль с Робертом незадолго до конца гонки стала неудачным гоночным инцидентом. С моей точки зрения, я был очевидно впереди, когда поворачивал, но это тоже часть гонок. Пусть даже мы не смогли как команда выжать максимум, сегодняшняя гонка придаёт мне большую уверенность перед Барселоной», — приводит слова Шумахера пресс-служба «Премы».
- 9 августа 2020
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