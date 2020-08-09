Магнуссен сошёл, потому что у него закончились шины

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал о причинах схода в гонке Гран-при 70-летия Формулы-1 в Сильверстоуне.
Как выяснилось, у датчанина не было технических проблем, просто закончились свежие комплекты шин. Все комплекты «медиума» и «харда» уже были использованы, при этом пилот и команда не захотели рисковать и ставить покрышки «софт» и пытаться проехать на них 10 кругов.
«У нас больше не осталось шин», — приводит слова Магнуссена RaceFans.
Кевин провёл в гонке два пит-стопа: после старта на «медиуме» он проехал два отрезка на «харде». Однако за 10 кругов до финиша Кевин рассказал по радио, что у него сильно пузырится левое заднее колесо. Вскоре после этого команда предложила пилоту заехать в боксы и сойти.
«Нам пришлось сойти в случае с Кевином, так как возникли вибрации и мы не были уверены, как они повлияют на подвеску», — добавил глава «Хааса» Гюнтер Штайнер.
- 9 августа 2020
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