Риккардо: я допустил «разворот имени Себа»
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал свой разворот на Гран-при 70-летия.
«К сожалению, в последние годы появилось понятие „разворот Себа“ — это когда ты теряешь болид после нажатия на педаль газа. У него был инцидент со мной в Остине в 2018 году, но сам я пока такого не испытывал. Я видел Карлоса и пытался выдавить его, но не допустить контакта. Как только я повернул руль и нажал на газ — машину занесло. Дело в быстрой потере прижимной силы, на этом легко попасться. Мы уже были в невыгодной позиции, но не сказал бы, что гонка была окончена. Разворот поставил точку. Не самый весёлый день», — приводит слова Даниэля Риккардо RaceFans.
Напомним, Себастьян Феттель также допустил разворот на старте гонки.
- 9 августа 2020
-
22:39
-
22:30
-
22:14
-
21:51
-
21:38
-
21:22
-
20:54
-
20:01
-
19:58
-
19:55
-
19:52
-
19:50
-
19:46
-
19:35
-
19:30
-
19:19
-
19:05
-
19:00
-
18:45
-
18:39
-
18:35
-
18:21
-
18:18
-
18:04
-
17:56
-
17:34
-
17:00
-
16:29
-
16:08
-
15:42
-
14:31
-
14:00
-
12:59
-
12:52
-
11:47
Партнерский контент