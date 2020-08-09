Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Риккардо: я допустил «разворот имени Себа»

Риккардо: я допустил «разворот имени Себа»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал свой разворот на Гран-при 70-летия.

«К сожалению, в последние годы появилось понятие „разворот Себа“ — это когда ты теряешь болид после нажатия на педаль газа. У него был инцидент со мной в Остине в 2018 году, но сам я пока такого не испытывал. Я видел Карлоса и пытался выдавить его, но не допустить контакта. Как только я повернул руль и нажал на газ — машину занесло. Дело в быстрой потере прижимной силы, на этом легко попасться. Мы уже были в невыгодной позиции, но не сказал бы, что гонка была окончена. Разворот поставил точку. Не самый весёлый день», — приводит слова Даниэля Риккардо RaceFans.

Напомним, Себастьян Феттель также допустил разворот на старте гонки.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020