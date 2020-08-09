Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Марко: судьба титула ещё не решена

Марко: судьба титула ещё не решена
Авто / Формула-1 0

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что судьба титула сезона-2020 Формулы-1 ещё не решена.

«Мы всегда заявляли, что судьба титула пока не решена. У нас есть проблемы с болидом, но отставание от „Мерседеса“ уменьшается с каждой неделей. Нам просто нужно прибавить в квалификациях, поскольку сейчас это наша слабая сторона. Многие забывают, что мы были близки к победе в первой гонке сезона. Мы могли выиграть и на прошлой неделе, если бы проблемы с шинами у Хэмилтона возникли чуть раньше.

Сейчас Макс вышел на второе место в личном зачёте, так что возможно всё. Отставание от Хэмилтона ещё можно отыграть. Мы будем прибавлять, так что я не вижу причин, почему мы не можем добиться успеха», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020