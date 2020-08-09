Марко: судьба титула ещё не решена

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что судьба титула сезона-2020 Формулы-1 ещё не решена.
«Мы всегда заявляли, что судьба титула пока не решена. У нас есть проблемы с болидом, но отставание от „Мерседеса“ уменьшается с каждой неделей. Нам просто нужно прибавить в квалификациях, поскольку сейчас это наша слабая сторона. Многие забывают, что мы были близки к победе в первой гонке сезона. Мы могли выиграть и на прошлой неделе, если бы проблемы с шинами у Хэмилтона возникли чуть раньше.
Сейчас Макс вышел на второе место в личном зачёте, так что возможно всё. Отставание от Хэмилтона ещё можно отыграть. Мы будем прибавлять, так что я не вижу причин, почему мы не можем добиться успеха», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.
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