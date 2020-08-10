Хэмилтон ушёл с подиума с трофеем Ферстаппена

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, занявший второе место в гонке Гран-при 70-летия Формулы-1, после церемонии награждения покинул подиум, прихватив с собой трофей победителя — Макса Ферстаппена из «Ред Булл». На это обратили внимание операторы.



Болельщики предположили, что Льюис просто перепутал кубки, но, как отметили в пресс-службе Формулы-1, британец решил помочь донести награду Ферстаппену, который был занят разговором с инженером.

Посмотреть видео можно посмотреть в «Инстаграме» Формулы-1.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

Напомним, после пяти этапов Льюис Хэмилтон продолжает уверенно лидировать в личном зачёте. В его активе 107 очков. Ферстаппен благодаря победе на Гран-при 70-летия вышел на второе место. Он уступает Хэмилтону 30 баллов. Третьим идёт ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (73).