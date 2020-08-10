Хэмилтон ушёл с подиума с трофеем Ферстаппена

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, занявший второе место в гонке Гран-при 70-летия Формулы-1, после церемонии награждения покинул подиум, прихватив с собой трофей победителя — Макса Ферстаппена из «Ред Булл». На это обратили внимание операторы.
Болельщики предположили, что Льюис просто перепутал кубки, но, как отметили в пресс-службе Формулы-1, британец решил помочь донести награду Ферстаппену, который был занят разговором с инженером.
Посмотреть видео можно посмотреть в «Инстаграме» Формулы-1.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
Напомним, после пяти этапов Льюис Хэмилтон продолжает уверенно лидировать в личном зачёте. В его активе 107 очков. Ферстаппен благодаря победе на Гран-при 70-летия вышел на второе место. Он уступает Хэмилтону 30 баллов. Третьим идёт ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (73).
- 10 августа 2020
-
10:11
-
09:48
-
09:16
-
08:54
-
00:53
-
00:27
- 9 августа 2020
-
23:38
-
22:39
-
22:30
-
22:14
-
21:51
-
21:38
-
21:22
-
20:54
-
20:01
-
19:58
-
19:55
-
19:52
-
19:50
-
19:46
-
19:35
-
19:30
-
19:19
-
19:05
-
19:00
-
18:45
-
18:39
-
18:35
-
18:21
-
18:18
-
18:04
-
17:56
-
17:34
-
17:00
-
16:29