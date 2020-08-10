Авария лидеров из Penske и другие яркие моменты – в видеообзоре этапа NASCAR в Мичигане

Кевин Харвик из Stewart-Haas Racing стал победителем второй гонки Consumers Energy 400 на сдвоенном этапе NASCAR в Мичигане. Вторым финишировал Дэнни Хэмлин, третьим – Мартин Труэкс-младший.
На 96-м круге в борьбе за лидерство столкнулись два напарника по Team Penske Ford — Брэд Кезеловски и Райан Блэйни.
Наибольшее количество кругов в гонке лидировал Харвик – 90 из 156. Он же выиграл второй промежуточный финиш. Первый остался за Клинтом Бойером.
Права на видео принадлежат National Association for Stock Car Auto Racing.
Видео доступно на странице NASCAR в YouTube.
Личный зачёт после 22 гонок сезона возглавляет Харвик, набравший 916 очков. Второе место занимает Кезеловски (779), третье — Хэмлин (776), четвёртое – Блэйни (741), пятое – Чейз Эллиотт (721).
- 10 августа 2020
-
10:11
-
09:48
-
09:16
-
08:54
-
00:53
-
00:27
- 9 августа 2020
-
23:38
-
22:39
-
22:30
-
22:14
-
21:51
-
21:38
-
21:22
-
20:54
-
20:01
-
19:58
-
19:55
-
19:52
-
19:50
-
19:46
-
19:35
-
19:30
-
19:19
-
19:05
-
19:00
-
18:45
-
18:39
-
18:35
-
18:21
-
18:18
-
18:04
-
17:56
-
17:34
-
17:00
-
16:29