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Авария лидеров из Penske и другие яркие моменты – в видеообзоре этапа NASCAR в Мичигане

Авария лидеров из Penske и другие яркие моменты – в видеообзоре этапа NASCAR в Мичигане
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

Кевин Харвик из Stewart-Haas Racing стал победителем второй гонки Consumers Energy 400 на сдвоенном этапе NASCAR в Мичигане. Вторым финишировал Дэнни Хэмлин, третьим – Мартин Труэкс-младший.

На 96-м круге в борьбе за лидерство столкнулись два напарника по Team Penske Ford — Брэд Кезеловски и Райан Блэйни.

Наибольшее количество кругов в гонке лидировал Харвик – 90 из 156. Он же выиграл второй промежуточный финиш. Первый остался за Клинтом Бойером.

Права на видео принадлежат National Association for Stock Car Auto Racing.
Видео доступно на странице NASCAR в YouTube.

Личный зачёт после 22 гонок сезона возглавляет Харвик, набравший 916 очков. Второе место занимает Кезеловски (779), третье — Хэмлин (776), четвёртое – Блэйни (741), пятое – Чейз Эллиотт (721).

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