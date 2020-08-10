Хэмилтон заявил, что не обвинял «Ред Булл»

На пресс-конференции после Гран-при 70-летия пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона спросили, действительно ли он полагает, что команда «Ред Булл» могла изменить давление в шинах в обход рекомендаций «Пирелли». На это британец ответил, что не обвинял австрийский коллектив, общаясь со своим инженером во время гонки. По его словам, он скорее задавался вопросом, как «Ред Булл» удерживали давление на низком уровне.



«Когда мы начинаем гонку, у нас минимальное давление, а затем во время заезда оно увеличивается. Полагаю, по мере прохождения дистанции у «Мерседеса» этот прирост был более резким, чем у «Ред Булл». Чтобы беречь свои шины, вам нужно поддерживать низкую температуру и следовательно давление.

Они должны были поддерживать более низкое давление, чем мы. Поэтому у нас возникла проблема с пузырением шин. Это была всего лишь теория. Я не говорил, что они выставили другие настройки. У всех нас один и тот же минимум. Но если вы можете снизить прирост давления, это позволит продлить срок жизни шин. Нам ещё предстоит разобраться с этой проблемой», — цитирует Льюиса Planet F1.