Земфира станет хедлайнером музыкальной программы Гран-при России Формулы-1

Промоутер Гран-при России Формулы-1 АНО «РОСГОНКИ» объявил имя первого артиста, который выступит в Сочи. Хедлайнером музыкальной программы на «Сочи Автодроме» станет певица Земфира. Концерт пройдёт в субботу, 26 сентября, в Олимпийском парке. Посещение концерта входит в стоимость билета на российский этап.
Земфира впервые проведёт концерт в рамках развлекательной программы Гран-при России. В прошлом на «Сочи Автодроме» выступали «Мумий Тролль», «Ленинград», «Би-2», Ленни Кравитц, Натали Имбрулья, Баста и другие музыканты.
Цены на билеты для посещения гоночного уик-энда начинаются от 3490 руб. Билетная программа в 2020 году предполагает поэтапное повышение цен, но сейчас всё ещё действует период выгодных цен – стоимость вырастет с 24 августа.
Гран-при России Формулы-1 — 2020 пройдёт с 24 по 27 сентября на «Сочи Автодроме». Вместе с Формулой-1 в Олимпийском парке пройдут гонки поддержки чемпионата Формулы-2.
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