Албон отреагировал на высказывания о том, что у него был слабый старт сезона

Пилот «Ред Булл» Александер Албон подвёл итоги Гран-при 70-летия, в гонке которого он финишировал на пятой позиции, а также прокомментировал мнение, что старт сезона был не самым сильным в его исполнении.
«Гоночный темп был действительно хорош. Если честно, машина была невероятной. Нам нужно понять, почему в гонке мы так хорошо выступаем по сравнению с квалификацией. Это действительно показывает, что у нашего болида большой потенциал, просто его сложно раскрыть.
У меня было настоящее сражение с Пьером Гасли. Обогнать его было сложнее всего. Ландо — хороший гонщик. Но машина «Макларена» выглядела очень плохо на протяжении всей гонки, в отличие от нашей. Нам нужно понять, почему мы были так хороши.
Думаю, что множество комментариев относительно слабого старта сезона были немного несправедливы. Воскресенье у меня всегда получалось сильным. Я просто стараюсь прибавить и по субботам», — приводит слова Албона официальный сайт Формулы-1.
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