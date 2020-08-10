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Автомобиль «Чемпионата» выиграл седьмой этап чемпионата Forza Motorsport 2020

Автомобиль «Чемпионата» выиграл седьмой этап чемпионата Forza Motorsport 2020
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

9 августа прошёл финал седьмого этапа всероссийского чемпионата по Forza Motorsport 2020. В отборочных заездах, которые проходили с 5 по 7 августа, приняли участие 3620 человек. В турнире могли принять участие граждане РФ старше 12 лет, а помимо участников из России в чемпионат заявилось более 50 игроков из стран СНГ и Европы.

Участники седьмого этапа Forza Motorsport 2020 соревновались на британской трассе «Сильверстоун», официальный автомобиль гонки – Ferrari Spa 330 p4. Победителем этапа стал Денис Грабовский, который выступал на автомобиле, раскрашенном в фирменные цвета «Чемпионата».

Призёры этапа:
1-е место: Денис Грабовский (Москва)
2-е место: Ярослав Андреев (Москва)
3-е место: Антон Марьянский (Энгельс).

Регистрация на следующий, восьмой этап чемпионата уже открыта. Отборочные пройдут со 2 по 4 сентября, финал – 6 сентября.

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