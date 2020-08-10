В «Феррари» заявили, что не жертвовали гонкой Феттеля ради Леклера

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что «Скудерия» не жертвовала стратегией Себастьяна Феттеля, чтобы помочь Шарлю Леклеру завершить гонку на Гран-при 70-летия Формулы-1 с одним пит-стопом.



Феттель совершил первую остановку на четыре круга позже своего товарища по команде. Однако «Феррари» скоро позвала его в боксы вновь. Всего через 11 кругов Феттель совершил второй пит-стоп. Леклера «Скудерия» оставила на трассе, и в итоге он смог финишировать на высоком четвёртом месте, в то время как Феттель попал в трафик и ему не удалось побороться за очки.



«Феррари» не приносила в жертву гонку Себа. Мы думали, что для него не имело никакого значения чуть более ранняя или поздняя остановка.



Мне кажется, если пересмотреть данные, станет понятно, что, оставляя Себа на трассе чуть дольше, мы как минимум сохраняли возможность для него проехать гонку с одним пит-стопом. Хоть в итоге мы и не воспользовались этим вариантом. Но ни о какой жертве речи идти не может.

Как говорит сам Себ, приоритет команды – стараться заработать как можно больше очков. И мне кажется, что мы стремились достичь именно этого, а не пытались кому-то помешать», — цитирует Бинотто RaceFans.