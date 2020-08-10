Вильнёв: ваш «Мерседес» скоро начнёт испытывать трудности

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия Формулы-1, но, по словам Жака Вильнева, этот результат во многом был достигнут из-за ошибок «Мерседеса».



«Мы могли наблюдать хорошую гонку, из которой стало ясно, что ваш «Мерседес» скоро начнёт испытывать трудности. Если у соперников есть правильная стратегия и пилот, способный её реализовать, то «Мерседес» сразу оказывается в беде.

Если вы на такой машине финишируете с отставанием в 10 секунд от победителя, то это значит, вы всё загубили как команда. Они испортили гонку Боттаса, в то время как он был намного быстрее Льюиса", — приводит слова чемпиона мира 1997 года GPblog.



Напомним, после пяти этапов Льюис Хэмилтон продолжает уверенно лидировать в личном зачёте. В его активе 107 очков. Ферстаппен благодаря победе на Гран-при 70-летия вышел на второе место. Он уступает Хэмилтону 30 баллов. Третьим идёт ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (73).