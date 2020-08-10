Бинотто: «Феррари» готова предоставить Феттелю новое шасси. Почему нет?

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что «Скудерия» готова предоставить четырёхкратному чемпиону Себастьяну Феттелю новое шасси.
«Я пока не обсуждал с командой этот вопрос. Мы должны взвесить всё внутри коллектива. Думаю, мы готовы пойти на такой шаг, если это поможет. Почему нет? Мы готовы на любые действия, которые могут улучшить ситуацию в ближайших гонках для нас и для Себастьяна. Это важно, поэтому открыты для подобного рода идей. Я оставлю решение на усмотрение пилота и команды», — приводит слова Бинотто Motorsport.
Ранее чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг рекомендовал Феттелю потребовать у «Скудерии» новую машину.
Напомним, на Гран-при 70-летия Феттель занял лишь 12-е место, в то время как Шарль Леклер финишировал на высокой четвёртой позиции.
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