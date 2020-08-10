Хюлькенберг запутался в переключателях на руле после финиша

Пилот «Рейсинг Пойнт» Нико Хюлькенберг после финиша гонки Гран-при 70-летия потерял один из переключателей на руле. Инженер попросил немецкого гонщика переключить один из режимов, однако Нико не удалось сделать это с первого раза.
«Окей, Нико, клетчатый флаг, клетчатый флаг, хорошо. Переключатель в режим сохранения, переключатель в режим сохранения. И Purple Elec в позицию 14», — сказал инженер Хюлькенбергу.
После этого немецкий гонщик выкрутил один из переключателей на руле, однако инженер поправил Нико, уточнив, что нужно переключить именно «Elec», а не переключатель насыщения топлива.
«Ох, ты меня смутил. Я не знаю сейчас. Всё хорошо или нет?» — ответил Хюлькенберг.
«Тебе нужно перейти в 14-й режим, и тогда всё хорошо», — ответил инженер.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.
Напомним, Хюлькенберг заменял в составе команды Серхио Переса, тест которого на коронавирус показал положительный результат.
- 10 августа 2020
-
18:54
-
17:58
-
17:01
-
16:30
-
15:57
-
15:34
-
15:04
-
13:55
-
13:51
-
13:46
-
12:23
-
12:00
-
10:59
-
10:43
-
10:36
-
10:21
-
10:17
-
10:11
-
09:48
-
09:16
-
08:54
-
00:53
-
00:27
- 9 августа 2020
-
23:38
-
22:39
-
22:30
-
22:14
-
21:51
-
21:38
-
21:22
-
20:54
-
20:01
-
19:58
-
19:55
-
19:52