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Хюлькенберг запутался в переключателях на руле после финиша

Хюлькенберг запутался в переключателях на руле после финиша
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рейсинг Пойнт» Нико Хюлькенберг после финиша гонки Гран-при 70-летия потерял один из переключателей на руле. Инженер попросил немецкого гонщика переключить один из режимов, однако Нико не удалось сделать это с первого раза.

«Окей, Нико, клетчатый флаг, клетчатый флаг, хорошо. Переключатель в режим сохранения, переключатель в режим сохранения. И Purple Elec в позицию 14», — сказал инженер Хюлькенбергу.

После этого немецкий гонщик выкрутил один из переключателей на руле, однако инженер поправил Нико, уточнив, что нужно переключить именно «Elec», а не переключатель насыщения топлива.

«Ох, ты меня смутил. Я не знаю сейчас. Всё хорошо или нет?» — ответил Хюлькенберг.

«Тебе нужно перейти в 14-й режим, и тогда всё хорошо», — ответил инженер.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

Напомним, Хюлькенберг заменял в составе команды Серхио Переса, тест которого на коронавирус показал положительный результат.

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