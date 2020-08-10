Хюлькенберг запутался в переключателях на руле после финиша

Пилот «Рейсинг Пойнт» Нико Хюлькенберг после финиша гонки Гран-при 70-летия потерял один из переключателей на руле. Инженер попросил немецкого гонщика переключить один из режимов, однако Нико не удалось сделать это с первого раза.



«Окей, Нико, клетчатый флаг, клетчатый флаг, хорошо. Переключатель в режим сохранения, переключатель в режим сохранения. И Purple Elec в позицию 14», — сказал инженер Хюлькенбергу.



После этого немецкий гонщик выкрутил один из переключателей на руле, однако инженер поправил Нико, уточнив, что нужно переключить именно «Elec», а не переключатель насыщения топлива.



«Ох, ты меня смутил. Я не знаю сейчас. Всё хорошо или нет?» — ответил Хюлькенберг.



«Тебе нужно перейти в 14-й режим, и тогда всё хорошо», — ответил инженер.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

Напомним, Хюлькенберг заменял в составе команды Серхио Переса, тест которого на коронавирус показал положительный результат.