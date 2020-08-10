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Браун: будет показательно, как Феттель проведёт остаток сезона

Браун: будет показательно, как Феттель проведёт остаток сезона
Авто / Формула-1 0

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун поделился мнением о ситуации с пилотом «Феррари» Себастьяном Феттелем, в очередной раз финишировавшим за пределами топ-10.

«Себастьян провёл ещё один сложный этап. Когда у меня возникали подобные ситуации в карьере, я садился вместе с гонщиком и разговаривал тет-а-тет, чтобы понять, в чём именно причина проблем. После этого можно к разговору привлекать и других людей — инженеров и далее, тех, кто способен помочь исправить ситуацию. Весьма показательным будет то, как Себастьян проведёт остаток сезона в команде.

Очевидно, что у „Феррари“ есть очень разочарованный пилот и им нужно найти способ максимально эффективно провести оставшуюся часть сезона, поскольку это в их общих интересах. Они должны поменять ситуацию в свою пользу», — приводит слова Росса Брауна официальный сайт Формулы-1.

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