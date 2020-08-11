Пилоты уверены, что вспышка коронавируса не повлияет на проведение Гран-при Испании

Пилоты Формулы-1 уверены, что вспышка коронавируса в Каталонии никак не повлияет на Гран-при Испании.
«Я действительно мало что знаю о том, что там происходит. Но я в любом случае остаюсь на автодроме, для меня ничего не изменится. Я останусь в своём пузыре с парой человек, доберусь до аэропорта, а затем отправлюсь в свой моторхоум и останусь на автодроме», — приводит слова Льюиса Хэмилтона GrandPrix.
«Я не вижу никаких проблем. Коронавирус есть не только в Испании, так что нам в любом случае нужно быть осторожными», — добавил Макс Ферстаппен.
«Я был на 99 процентов уверен, что Нико Хюлькенберг будет пилотировать наш болид во время обеих гонок в Сильверстоуне, теперь я на 99 процентов уверен, что Чеко вернётся за руль в Испании», — прокомментировал ситуацию в «Ресинг Пойнт» Отмар Зафнауэр.
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