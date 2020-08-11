В «Феррари» ответили на резкое заявление владельца «Рейсинг Пойнт»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал довольно резкое заявление владельца «Рейсинг Пойнт» Лоуренса Стролла, который обвинил соперников в неспортивном поведении.



«Феррари» уже обозначила свою позицию в прошлую пятницу. Были протесты и последовал вердикт. Главный вывод: то, что сделали в «Рейсинг Пойнт», незаконно. Это отправная точка. Вы можете злиться или нет, но есть факт нарушения правил. Это похоже на копирование бумажного документа, кто-то пользуется этим, кто-то нет. Для нас факты очевидны. Не думаю, что тут есть что добавить. Это не вопрос гнева или ярости.

Мы все соперники, каждый ищет свой интерес. Давайте посмотрим на вердикт судей. Мы считаем, что наказание неадекватное. У нас есть четыре дня, чтобы подтвердить намерение подать апелляцию», — приводит слова Бинотто The Judge 13.

Ранее ФИА постановила, что при создании воздухозаборников тормозов в «Рейсинг Пойнт» скопировали дизайн «Мерседеса», что запрещено правилами. За нарушение команда была лишена 15 очков в Кубке конструкторов. При этом соперники из «Рено», «Макларена», «Уильямса» и «Феррари» готовы подать протест на такое решение.