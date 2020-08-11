Алексей Попов: досрочное расставание Феттеля и «Феррари» упирается в «Инди-500»

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов выразил мнение, что Себастьян Феттель может досрочно покинуть «Феррари». Однако, по его словам, это произойдёт не раньше, чем состоится гонка «Инди-500».

«Знаете, во что всё упирается? В «500 миль Индианаполиса». Если бы Алонсо был готов сейчас ехать, наверное, они могли бы. Я не уверен, потому что было бы много адвокатской работы, но мы видели подобное в Ф-1.

Прямо сейчас взяли бы Сайнса. Просто не имеет смысла брать кого-то другого на полсезона. Антонио Джовинацци не демонстрирует скорости. Брать молодых? Не уверен, что у них есть суперлицензия. Сразу взять Сайнса, да. Тогда нужно, чтобы в «Рено» отпустили Даниэля Риккардо. Допустим, его отпустили бы, и он перешёл в «Макларен». В «Рено» тогда перешёл бы Алонсо. После «Инди-500» Фернандо будет свободен, и тут мы посмотрим.

Наверное, лучше сразу взять Сайнса и отпустить Себа. Не знаю, окажется тогда он в «Рейсинг Пойнт» или «Ред Булл». Но это просто уже никуда не годится, когда люди открыто начинают переругиваться: «Я же предупреждал: не выпускайте меня в трафик», «Да, но мы не договаривались, что тебя развернёт и ты будешь последним», — сказал Попов в своём подкасте.