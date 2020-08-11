Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Сало надеется, что «Альфа Ромео» заменит Райкконена на Шварцмана, а не на Шумахера

Сало надеется, что «Альфа Ромео» заменит Райкконена на Шварцмана, а не на Шумахера
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Мика Сало полагает, что Кими Райкконен покинет «Альфа Ромео» в конце сезона. При этом экс-пилот «Королевских гонок» выразил надежду, что команда заменит чемпиона 2007 года на россиянина Роберта Шварцмана, а не на Мика Шумахера.

«Машина «Альфа Ромео» никуда не годится, в придачу они страдают от того, что «Феррари» пришлось переделать двигатель. Я не вижу, чтобы Кими выглядел достаточно мотивированным сейчас.

Если вы профессионал, то точно не прервёте выступления в середине сезона. Однако я уверен, что в конце концов для Кими всё будет кончено.

Роберт Шварцман провёл несколько плохих гонок в последнее время, но надеюсь, что «Альфа Ромео» возьмёт его. Он один из гонщиков SMP Racing. Я тренирую его с тех пор, как ему исполнилось 13 лет, и буду продолжать это делать», — приводит слова Сало Ilta-Sanomat.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020