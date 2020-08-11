В «Ред Булл» попросили ФИА разобраться с ролью «Мерседеса» в деле «Рейсинг Пойнт»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что его команда ждёт от ФИА разъяснений о роли «Мерседеса» в деле по болиду «Рейсинг Пойнт». По словам функционера, если речь идёт о незаконной передаче информации, то виновна не только сторона, получившая данные.



«Наша команда, прежде чем двигаться дальше, хочет абсолютной ясности относительно того, что допустимо, а что нет. Очевидно, «Ред Булл» находится в уникальном положении, они владеют 100% сразу двух гоночных коллективов. Мы всегда строго соблюдали правила, это касается и последнего технического регламента, и Договора согласия.



Для нас важно понимание всей картины в целом. Речь идёт не только о воздухозаборниках тормозов, но и о том, что допустимо, а что нет с точки зрения соревновательной философии.



Что касается «Мерседеса», я уверен, им нужно задать вопросы. Если одна команда, о которой идёт речь в заключении ФИА, виновна в получении данных, то нарушала ли правила другая, которая предоставила эти материалы? Это то, что ФИА должна изучить», — цитирует Хорнера RaceFans.