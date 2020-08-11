Хюлькенберг рассказал, что ведёт переговоры с двумя командами Формулы-1

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг подтвердил, что в настоящее время ведёт переговоры с двумя командами Формулы-1 по поводу контракта на сезон 2021 года. По признанию самого гонщика, в этих коллективах его прекрасно знают.



«Было бы преувеличением утверждать, что после Гран-при 70-летия у меня появилось больше надежд на место боевого пилота. Я уже некоторое время веду переговоры с двумя командами. Не думаю, что за прошлые выходные что-либо изменилось. Люди там хорошо знают меня и не позволят себе поддаться влиянию одного лишь гоночного уик-энда. Шанс на место есть, но это займёт некоторое время», — приводит слова пилота Auto Motor und Sport.



В Формуле-1 Нико выступал за «Уильямс», «Рено», «Форс Индия» (сейчас «Рейсинг Пойнт») и «Заубер» («Альфа Ромео»). Только у последней пока нет контрактов с пилотами на 2021 год. Кроме того Хюлькенберг уже вёл переговоры с командой «Хаас», где также не подтверждён состав гонщиков.