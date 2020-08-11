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Вольф ответил Хорнеру, потребовавшему проверки «Мерседеса»

Вольф ответил Хорнеру, потребовавшему проверки «Мерседеса»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отреагировал на высказывания главы «Ред Булл» Кристиана Хорнера, который ранее потребовал от Международной автомобильной федерации (ФИА) разъяснений роли коллектива из Брэкли в деле о болиде «Рейсинг Пойнт».

«Мы не сделали ничего плохого, я твёрдо верю, что и в «Рейсинг Пойнт» не совершали ничего дурного. Если дело будет передано в Международный апелляционный суд, то наши адвокаты убеждены, что у нас очень крепкие позиции.

Очевидно, мы дорожим своей репутацией. Но в данный момент ей ничто не угрожает. Если кто-то думает, что мы сделали что-то не так, нарушили регламент, то он должен подать протест. Мы с радостью явимся в суд», — приводит слова Вольфа RaceFans.

Ранее ФИА постановила, что при создании воздухозаборников тормозов в «Рейсинг Пойнт» скопировали дизайн «Мерседеса», что запрещено правилами. За нарушение команда была лишена 15 очков в Кубке конструкторов. При этом соперники из «Рено», «Макларена», «Уильямса» и «Феррари» готовы подать протест на такое решение.

В «Ред Булл» попросили ФИА разобраться с ролью «Мерседеса» в деле «Рейсинг Пойнт»
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