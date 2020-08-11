Вольф ответил Хорнеру, потребовавшему проверки «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отреагировал на высказывания главы «Ред Булл» Кристиана Хорнера, который ранее потребовал от Международной автомобильной федерации (ФИА) разъяснений роли коллектива из Брэкли в деле о болиде «Рейсинг Пойнт».



«Мы не сделали ничего плохого, я твёрдо верю, что и в «Рейсинг Пойнт» не совершали ничего дурного. Если дело будет передано в Международный апелляционный суд, то наши адвокаты убеждены, что у нас очень крепкие позиции.

Очевидно, мы дорожим своей репутацией. Но в данный момент ей ничто не угрожает. Если кто-то думает, что мы сделали что-то не так, нарушили регламент, то он должен подать протест. Мы с радостью явимся в суд», — приводит слова Вольфа RaceFans.

Ранее ФИА постановила, что при создании воздухозаборников тормозов в «Рейсинг Пойнт» скопировали дизайн «Мерседеса», что запрещено правилами. За нарушение команда была лишена 15 очков в Кубке конструкторов. При этом соперники из «Рено», «Макларена», «Уильямса» и «Феррари» готовы подать протест на такое решение.