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Стал известен финал истории о том, как Хэмилтон унёс победный трофей Ферстаппена

Стал известен финал истории о том, как Хэмилтон унёс победный трофей Ферстаппена
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 предположила, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, занявший второе место на Гран-при 70-летия, после церемонии награждения специально забрал трофей победителя — Макса Ферстаппена из «Ред Булл», чтобы помочь тому. Однако позже выяснилось, что это не так.

Любительская видеосъёмка эпизода показывает, что Льюис попросту перепутал кубки. Он взял трофей Ферстаппена, но уже у лестницы остановился, оставил его Максу, а сам вернулся за своим. При этом заметно, что пилот из Нидерландов что-то сказал Хэмилтону.

Фото: twitter.com/AIejandro_MG

Фото: twitter.com/AIejandro_MG

Напомним, после пяти этапов Льюис Хэмилтон продолжает уверенно лидировать в личном зачёте. В его активе 107 очков. Ферстаппен благодаря победе на Гран-при 70-летия вышел на второе место. Он уступает Хэмилтону 30 баллов. Третьим идёт ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (73).

Хэмилтон ушёл с подиума с трофеем Ферстаппена
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