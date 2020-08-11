Шовлин: «Мерседес» будет опять глупо выглядеть в Испании, если не решит проблему с шинами

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин заявил, что команда до сих пор не решила проблему с шинами, с которой коллектив столкнулся на трассе в «Сильверстоуне», и предположил, что она может вновь появиться на Гран-при Испании.



«Нужно действовать незамедлительно. Во вторник мы уже вылетаем в Испанию. В пятницу по прогнозу в Барселоне ожидается 30-градусная жара, а трасса там очень похожа на британскую.



Если мы не решим проблему с шинами, нам, скорее всего, придётся её немного замаскировать, используя состав С1, но всё равно один раз за гонку команда будет обязана использовать более мягкий тип, который уже доставил нам неприятности. Мы прекрасно понимаем, что если не справимся с этим, то опять будем выглядеть глупо в воскресенье. Соперники из «Ред Булл» не так далеки от нас даже в гонках, где мы демонстрируем свои лучшие результаты.

Так что, честно говоря, если мы не добьёмся прогресса, у нас вновь будут проблемы. Болид этого сезона, по большому счёту, лишь эволюция прошлогоднего. Нет ни одной области, где мы действительно изменили философию. Прямо сейчас мы не понимаем, в чём проблема», — цитирует Шовлина Motorsport Week.