Хюлькенберг общается с Фредериком Вассёром о месте боевого пилота в «Альфа Ромео»

Нико Хюлькенберг признался, что по-прежнему хотел бы вернуться в Формулу-1 в качестве боевого пилота, и рассказал, что достаточно часто общается по этому поводу с руководителем «Альфа Ромео» Фредериком Вассёром.

«Коротко говоря, да, мне бы хотелось подписать контракт. Я стремлюсь снова выступать в Формуле-1. Я люблю этот спорт, это моя страсть. Не говорю, что испытываю отчаянное желание, но мне бы очень этого хотелось. В последние месяцы достаточно часто общаюсь с Фредериком Вассёром.

Что касается моей гонки на Гран-при 70-летия, она не получилась слишком яркой, но я благодарен за неё. В этот раз не было много битв, сейфти-кара и чего-то подобного, но за последние 10 дней в моей жизни и без этого произошло много событий", — приводит слова немца официальный сайт Формулы-1.

Напомним, на последних двух этапах чемпионата мира Нико Хюлькенберг заменял в «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса, который заразился коронавирусом.