«Макларен» не будет подавать протест против решения ФИА по «Рейсинг Пойнт»

Руководство «Макларена» приняло решение не подавать протест против решения ФИА по «Рейсинг Пойнт», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Альберт Фабрега.

Напомним, в канун Гран-при 70-летия руководство ФИА частично удовлетворило протест, поданный «Рено». На «Рейсинг Пойнт» наложили штраф — 15 очков и 400 тысяч евро за использование тормозных воздуховодов, по факту спроецированных инженерами «Мерседеса». При этом в дальнейшем «Рейсинг Пойнт» разрешили использовать спорные элементы.



Команды Формулы-1 посчитали такие штрафные санкции слишком мягкими. Протест намеревались подавать в «Феррари», «Макларене», «Рено» и «Уильямсе». Итальянская команда уже обратилась с официальной жалобой на решение ФИА.