Хорнер: меня впечатлило гоночное мастерство Албона

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер после Гран-при 70-летия Формулы-1 похвалил пилота своей команды Александера Албона.
«Его выступление в гонке было фантастическим. Алекс действительно выполнил всё, что мы могли просить в этом отношении. Ещё пара кругов, и он был бы на хвосте у Шарля Леклера. Что меня действительно впечатлило, так это его гоночное мастерство. Он пилотировал ровно, но при этом очень надёжно и чрезвычайно храбро, провёл несколько отличных обгонов.
Всё дело в уверенности. Нужно помнить, что у Алекса не так много опыта в Формуле-1 по сравнению с его товарищем по команде. Люди говорят, что Ф-1 – это не место, где нужно заканчивать гоночное обучение. Но во многих отношениях это так, потому что эти пилоты постоянно развиваются. Макс сказал бы вам то же самое.
Когда вы соревнуетесь с лучшими в любом виде спорта, нужно время, чтобы отточить мастерство. Это зачастую сложно, особенно когда болид немного капризный. Но мы все работаем, чтобы добиться максимума от машины и пилотов», — написал Хорнер в своей колонке на сайте «Ред Булл».
После пяти гонок в 2020 году Албон занимает шестое место в личном зачёте с 36 очками, отставая на 41 балл от Макса Ферстаппена, который идёт вторым.
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