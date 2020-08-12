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На Гран-при России планируют пустить на трибуны не более 32 тыс. болельщиков

На Гран-при России планируют пустить на трибуны не более 32 тыс. болельщиков
Авто / Формула-1 0

Промоутер Гран-при России Алексей Титов заявил, что организаторы готовятся проводить гонку Формулы-1 на «Сочи Автодроме» со зрителями. При этом он отметил, что на трибуны будет допущено не более 32 тыс. человек.

«На данный момент обсуждается и согласовывается совместно с Роспотребнадзором цифра в 50% от общей вместимости Олимпийского парка, то есть наших трибун и Олимпийского парка в целом. Это в свою очередь будет означать, что максимально болельщиков будет не более 30-32 тысяч», – цитирует Титова Motorsport.

Формат проведения уик-энда на Гран-при России для его непосредственных участников практически не будет отличаться от того, что был отработан на первых этапах этого сезона. Паддок будет по-прежнему закрыт для гостей и прессы.

Организаторы этапа в Сочи отказались и от дополнительных мероприятий для болельщиков, в частности от автограф-сессий и традиционной прогулки по пит-лейну в четверг.

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