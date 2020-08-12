Формула-1 изменила сроки подписания Договора согласия

Руководство Формулы-1 отложило подписание командами нового Договора согласия, принято решение передвинуть изначальную дату раннего срока заключения соглашения с 12 на 18 августа. Об этом сообщил известный журналист Адам Купер.



«В Ф-1 уточнили сроки подписания Договора согласия. Ранний срок теперь — 18 августа. Дату передвинули на несколько дней в связи с поздними уточнениями некоторых юридических моментов. Окончательный срок — 31 августа», — написал Купер на своей странице в «Твиттере».



Напомним, что команды, подписавшие Договор согласия до ранней даты, получат финансовый бонус в размере $ 5 млн.



Одной из команд, которая выступала против подписания нового Договора согласия, был «Мерседес». Но накануне появилась информация, что руководство немецкого автопроизводителя готово заключить соглашение, оставив за собой право покинуть чемпионат после сезона-2021.