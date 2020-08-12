В Формуле-1 планируют запретить использование квалификационного режима мотора

ФИА намеревается со следующего сезона запретить так называемый «квалификационный режим» силовых установок для Формулы-1, утверждает RaceFans.



На Гран-при Великобритании руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер оценил, что болид «Мерседеса» W11 был примерно на четыре десятых секунды быстрее машин его команды в гонке. Тогда как в квалификации Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас опередили соперников на целую секунду.

Квалификационный режим даёт значительно прибавку в мощности, однако повышенный расход топлива и дополнительная нагрузки на силовые установки делают его непригодным для постоянного использования на всей дистанции гонки.

ФИА же хочет прописать в регламенте с 2021 года, что настройки производительности силовой установки, используемые командами в квалификации, должны быть такими же, как и в гонке.