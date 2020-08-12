«Хаас» не будет рассматривать состав пилотов на 2021-й, пока будущее команды не прояснится

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что в команде не готовы размышлять о составе пилотов на 2021 год до тех пор, пока будущее коллектива не прояснится.
«В ближайшем будущем нам необходимо привести в порядок Договор согласия, а затем уже говорить о составе пилотов. Как я уже говорил, мы даже не думали насчёт гонщиков. Я не говорил об этом с Джином Хаасом. На данный момент у нас есть много других дел, которые нужно сделать в первую очередь, а затем мы можем поговорить о составе пилотов.
Я не знаю, что думает Джин сейчас. С точки зрения результатов мы недовольны тем, что происходит, но Джин знает, что у нас сложный сезон и он останется таковым. Думаю, что с ним всё в порядке. Очевидно, он недоволен результатами, но в остальном всё в порядке. Я думаю, что мы на правильном пути, и, надеюсь, мы подпишем Договор согласия в следующие недели», — приводит слова Гюнтера Штайнера Autosport.
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